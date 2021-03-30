В Вологде откроются дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

Дополнительные прививочные пункты открываются в Вологде.

— Четыре дополнительных прививочных пункта будут открыты на базе поликлиники РЖД, медико-санитарной части № 35 (ред. — принадлежит ФСИН), медико-санитарной части МВД и поликлиники «Бодрость». Данные учреждения будут обеспечиваться вакциной в соответствие с заявками и в рамках соглашения, которое между департаментом здравоохранения и учреждениями, — рассказал в ходе оперштаба в правительстве Вологодской области начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

По словам Бутакова, за последнюю неделю в регион поступило 13,5 тысяч доз вакцины от коронавируса. Еще 21,6 тысяч доз вакцины в Вологодской области ждут в течение ближайших 15 дней.

Первым компонентом вакцины в регионе уже привиты 38 350 человек, завершили вакцинацию 29 528 человек. План прививок выполнен на 7%, привиты 3,2% взрослого населения Вологодской области. В очереди на иммунизацию сейчас находятся более 22 тысяч человек.