Суд оштрафовал магазин в Тотьме, где конфеты хранились вместе с мусором

В Тотьме суд привлёк к административной ответственности ООО «Восточное», которому принадлежит магазин, где в ходе проверки Роспотребнадзора, инициированной после жалобы посетителя на антисанитарию, было обнаружено нарушение регламента хранения пищевой продукции.

«В частности, на момент обследования 28.01.2021 г. в складском помещении торгового зала при хранении пищевых продуктов нарушалось товарное соседство, мусор хранился совместно с конфетами, на одном подтоварнике хранились сырое яйцо, мука, питьевая вода», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суде представитель общества признал вину и пояснил, что нарушения были вызваны ненадлежащей работой молодого сотрудника — заведующей магазина.

Суд назначил ООО «Восточное» наказание в виде административного штрафа в 50 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.