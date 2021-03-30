По факту вспышки коронавируса в интернате для пожилых и инвалидов в Тотемском районе проводится служебная проверка

В департаменте соцзащиты Вологодской области рассказали о ситуации в отделении для пожилых и инвалидов в Тотемском районе. По словам главы департамента Александра Ершова, все 18 заболевших коронавирусом постояльцев доставлены в моногоспиталь.

- Стоит отметить, что средний возраст проживающих - 78 лет. Самый пожилой гражданин - 92 года, большинство за 80 лет. По состоянию на 30 марта, у 14 человек легкая степень, у 4 - легкая степень. Все заболевшие постояльцы находятся в моногоспитале, сотрудники лечатся на дому. По факту в завершающей стадии происходит служебная проверка. Учреждение на сегодня работает в закрытом режиме.

По словам Ершова, в соцучреждениях Вологодской области первую дозу вакцины от коронавируса получили более 75% постояльцев, завершили иммунизацию более 45%.

Ранее NewsVo сообщал, что вспышка коронавируса зафиксирована в стационарном отделении для людей пожилого возраста и инвалидов в деревне Мосеево Тотемского района. Среди постояльцев и персонала там выявили более 20 случаев COVID-19.