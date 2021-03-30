Вологжанка избила коллегу из-за папки с документами

В Вологде суд привлёк 41-летнюю местную жительницу к административной ответственности за побои. Утром 9 декабря 2019 года в ходе конфликта она избила коллегу по работе. В суде она не признала вину и сказала, что потерпевшая напала первой, а она оборонялась.

В свою очередь, пострадавшая рассказала, что конфликт произошёл из-за папки с документами, которую она хотела взять себе.

«Та схватила ее за правую руку, за волосы сзади, ударяла головой о стену, наносила удары по затылку. После того, как они переместились в коридор офиса, коллега, удерживая ее правую руку, нанесла ей удары по левому уху, виску, укусила в предплечье, нанесла удары ногой по голени, коленом в живот. От нанесенных ударов она испытала физическую боль. Все установленные заключением судебно-медицинской экспертизы кровоподтеки и ссадины возникли у нее в результате нанесенных коллегой ударов», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Вологжанке, привлечённой к ответственности, назначено наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.