В Бабаевском районе водителя «ГАЗели» госпитализировали после ДТП с лесовозом

В Бабаевском районе 29 марта столкнулись «ГАЗель» и лесовоз. ДТП произошло на 32 км автодороги Лентьево — Бабаево — Борисово–Судское.
По предварительным данным ГИБДД, 19-летний водитель «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения и столкнулся грузовиком «Фретлайнер» с полуприцепом.
— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественного автомобиля получил телесные повреждения. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом левой руки пострадавший доставлен машиной скорой помощи в медицинское учреждение Череповца Вологодской области, — сообщает бабаевская районная газета «Наша жизнь».