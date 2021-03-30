В Бабаевском районе водителя «ГАЗели» госпитализировали после ДТП с лесовозом

30.03.2021 [Общество]
В Бабаевском районе водителя «ГАЗели» госпитализировали после ДТП с лесовозом

В Бабаевском районе 29 марта столкнулись «ГАЗель» и лесовоз. ДТП произошло на 32 км автодороги Лентьево — Бабаево — Борисово–Судское.

По предварительным данным ГИБДД, 19-летний водитель «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения и столкнулся грузовиком «Фретлайнер» с полуприцепом. 

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественного автомобиля получил телесные повреждения. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом левой руки пострадавший доставлен машиной скорой помощи в медицинское учреждение Череповца Вологодской области, — сообщает бабаевская районная газета «Наша жизнь». 

Тэги: ДТП
Фото из группы районной газеты "Наша жизнь" в соцсети

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