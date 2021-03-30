Сокольчанин угнал машину у посетителя кальянной

В Соколе полицейские раскрыли угон «ВАЗ-2106» у местного жителя. Мужчина сказал, что оставил машину возле кальянной, а после обнаружил, что она пропала. Авто нашли на парковке недалеко от места происшествия. Подозреваемым в угоне оказался 23-летний сокольчанин.

«В беседе с оперативниками подозреваемый сознался в содеянном. Он пояснил оперативникам, что завел двигатель, замкнув провода от замка зажигания. Немного прокатившись, оставил автомобиль на парковке», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.