В Вологде сильным ветром оборвало провод, уронило дерево на машину и перевернуло остановку

В Вологодскую область пришел циклон, о наступлении которого предупреждали синоптики. Ухудшение погоды сопровождается сильным ветром.

Так, сайт Город Во сообщает, что на улице Конева 30 марта оборвало провод, и он упал на кабину проезжающему грузовику.

— Водитель самостоятельно убирал оголенный провод. Возможно, это был Интернет-провод. Так как Baza.net сообщает о перебое в работе онлайн-камеры в месте обрыва, — отмечает издание.

Фото прислано читателями в редакцию Города Во

На улице Чехова ветром повалило дерево на стоящий рядом ВАЗ.

Кроме того, ветром опрокинуло автобусную остановку в микрорайоне ПЗ.

А вот в Тотьме и Грязовце из-за ветра с места срывает теплицу.