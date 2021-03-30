Орланы-белохвосты и енотовидные собаки попали в объектив фотоловушки в парке «Русский Север»

30.03.2021 [Общество]

28 марта орлан-белохвост попал в объектив фотоловушки, установленной на подкормочной площадке, сообщают сотрудники национального парка «Русский Север» в Кирилловском районе. 

«При этом умная и осторожная птица пару дней осматривалась, проявляя осторожность и недоверие. И только удостоверившись, что опасность не угрожает, что „стол накрыт“ от чистого сердца, с большой любовью (и — что уж греха таить — с не меньшим любопытством), пернатый угостился».

Снимки и видеозаписи представляют больший интерес в связи с тем, что орланы-белохвосты занесены в Красные книги России и Вологодской области. Часто «в фотоловушки» попадают енотовидные собаки. В национальном парке уже  шутят, что скоро можно создать рубрику «Енотовидные истории».

«Енотовидки в последнее время стали главными героями „лесных“ роликов. То энергично жуют, то дерутся, то, напротив, ведут светские беседы о прогнозе на весну и популяции куликов в Кирилловском районе… А иногда принимаются за норно-копательные работы, задействовав передние и задние лапы и даже щекастую морду».

В конце зимы-начале весны енотовидные собаки, как правило, выглядят неважно. Это завезенный вид, просыпаются животные раньше, чем растает снег. Им очень тяжело искать себе пропитание.

«Но у „руссеверских“ енотовидок жизнь немного проще. Пушистые толстопузы опустошают подкормочные площадки, пополняемые сотрудниками национального парка преимущественно для кабанов. И, как видим, неплохо себя чувствуют. Шерсть густая, „кость широкая“, морда довольная, а в лукавых глазах — задорный огонек», — сообщают сотрудники Русского Севера.

Тэги: Русский север

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