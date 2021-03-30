Череповчанина обманули на 60 тысяч рублей при покупке колес в интернете

35-летний житель Череповца стал жертвой мошенников. Он рассказал, что нашёл в интернете объявление о продаже комплекта 20-дюймовых колёс, связался с продавцом и перевёл ему за них 60 тысяч рублей. Спустя время, так и не получив товар, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ещё одной пострадавшей от действий мошенников стала 52-летняя череповчанка.

«В популярной социальной сети женщина нашла запись о продаже одежды со значительными скидками. Череповчанку заинтересовало предложение, поэтому она перевела на карту продавца 35100 рублей. Товар женщина так и не получила, возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки от мошеннических действий пострадало четверо жителей Вологодской области. Общая сумма ущерба составила 152 тысячи рублей.