90 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 90 новых случаев коронавирусной инфекции, 85 человек выздоровели, трое умерли. Такие данные 30 марта опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 42 622 пациентам. Большая часть из них — 39 716 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом для 899 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что следующим этапом развития пандемии коронавируса станет заражение домашних и сельскохозяйственных животных. Такое заявление сделал Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V».