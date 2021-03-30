В Вологде 64-летний врач призывной комиссии подозревается в получении взяток

В Вологде следователи возбудили два уголовных дела в отношении 64-летнего врача-терапевта военного комиссариата города, подозреваемого в получении взяток.

По версии следствия, с сентября 2019 года по февраль 2021 года мужчина через посредника получил взятки — 110 тысяч рублей и 85 тысяч рублей — за подготовку заведомо ложных документов о наличии у двух вологжан заболевания, из-за которого их было нельзя призвать в армию. Оба были освобождены от призыва.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, по месту жительства подозреваемого проведен обыск, следственные действия с его участием продолжаются, допрашиваются свидетели», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным деяниям. Расследование продолжается.