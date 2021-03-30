Школы народного экскурсовода откроются в Вологде и Череповце

30.03.2021 [Культура]

«Школы народного экскурсовода» откроются в Вологде и Череповце. В организации этого проекта задействованы сразу несколько учреждений: департамент культуры и туризма области, вологодский музей-заповедник, туристско-информационный центр, а также вологодская областная библиотека имени Бабушкина.

В этом году в обоих городах будут набраны группы по 15 человек. Обучение будет проходить бесплатно. Проект задумывается как подготовительный этап перед дальнейшим обучением на профессиональных курсах экскурсоводов.

– Обучение в Школе народного экскурсовода в Вологде состоится в соответствии с программой подготовки слушателей на бесплатной основе с 14 апреля по 16 июня 2021 года еженедельно по средам с 15.00 до 17.00 часов, – сообщает пресс-служба департамента культуры и туризма Вологодской области. – Сбор заявок для обучения в Школе народного экскурсовода в Вологде и Череповце осуществляется с 25 марта по 5 апреля 2021 года по электронной почте: depcult@depcult.gov35.ru Для направления заявки необходимо заполнить заявление.

Скачать форму заявления можно на сайте департамента по ссылке.

Дополнительную ифнормацию можно получить у Натальи Анатольевны Волынцевой, консультанта управления развития туризма и музейной деятельности департамента культуры и туризма области по телефону: (8172) 23-00-92 (доб.1829).
 

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