В Вологде пенсионер отравился угарным газом при пожаре в квартире из-за загоревшегося телевизора

29 марта около 11.37 пожарным поступило сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире в первом микрорайоне ГПЗ-23 в Вологде. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, пламя повредило внутреннюю отделку одной из комнат, мебель и бытовую технику.

Из огня были спасены находящиеся в квартире 77-летний отец и 47-летний сын. Пенсионер получил отравление угарным газом и был доставлен в городскую больницу № 2.

По предварительным данным, как сообщает УМЧС, причиной возгорания стало «нарушение правил устройства и эксплуатации телевизора». Выяснилось, что загорелся телевизор, который был достаточно старый - в эксплуатации около 15 лет.