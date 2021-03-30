В Вологде пенсионер отравился угарным газом при пожаре в квартире из-за загоревшегося телевизора

30.03.2021 [Общество]

29 марта около 11.37 пожарным поступило сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире в первом микрорайоне ГПЗ-23 в Вологде. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, пламя повредило внутреннюю отделку одной из комнат, мебель и бытовую технику. 

Из огня были спасены находящиеся в квартире 77-летний отец и 47-летний сын. Пенсионер получил отравление угарным газом и был доставлен в городскую больницу № 2. 

По предварительным данным, как сообщает УМЧС, причиной возгорания стало «нарушение правил устройства и эксплуатации телевизора». Выяснилось, что загорелся телевизор, который был достаточно старый - в эксплуатации около 15 лет. 

Тэги: пожар

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