Нападающие Игорь Гераськин и Адам Лишка продлили контракты с ХК «Северсталь»

29.03.2021 [Спорт]

Игорь Гераськин выступает за «Северсталь» начиная с сезона 2017/18, проведя в КХЛ уже 206 матчей: 197 в регулярных чемпионатах и 9 плей-офф. За этого время он набрал 80 очков по системе гол+пас (28+52) и стал самым молодым капитаном в истории Континентальной хоккейной лиги, в 20 лет примерив джерси с нашивкой "C" на груди. В сезоне 2020/21 провёл 57 игр, набрав 32 (11+21) очка. В плей-офф отыграл 5 матчей.

Новый контракт с 22-летним форвардом будет рассчитан на 2 года.

Словацкий нападающий Адам Лишка выступает в Череповце уже два года. В текущем регулярном чемпионате провёл 48 игр, набрав 16 (6+10) очков. В плей-офф отыграл 5 игр, отдал 3 голевые передачи. Контракт с 21-летним хоккеистом продлен ещё на 1 сезон.

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