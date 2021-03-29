В Вологодской области ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду

30 марта территория Вологодской области окажется под влиянием атлантического циклона.

— Резкая смена характера погоды обусловит усиление ветра, порывами до 15-20 м/с. Осадки в ночное время будут отмечаться в смешанной фазе, преимущественно мокрый снег. В дневное время, по мере повышения температуры будет идти дождь. Натекание более теплого воздуха на холодную поверхность создает условия для возникновения гололедных явлений, — сообщает Вологодский гидрометцентр.