В Вологде проводится проверка по факту травмирования младенца

В Вологде десятимесячный мальчик попал в реанимацию после падения из стула на кафельный пол. Следователи проводят проверку по данному факту.

Сообщение о госпитализации младенца с травмой головы поступило следователям утром 26 марта. Мальчик был прооперирован и переведен в реанимационное отделение.

— Опрошенные в ходе проводимой проверки родители ребенка пояснили, что вечером 25.03.2021 малыш находился в стуле для кормления. Когда мать мыла посуду, мальчик нагнулся и выпал из стула, ударившись головой о кафельный пол. К утру место ушиба на голове ребенка опухло и родители сразу обратились в приемное отделение больницы, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Семья, в которой воспитывается мальчик, характеризуется положительно, всего там трое детей, на профилактических учетах родители не состоят.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, перепроверяют всю информацию, устанавливают тяжесть вреда здоровью малыша.

Ранее NewsVo сообщал, что после падения 13-летнего мальчика с высоты пятого этажа на заброшенной стройке в Череповце возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью). Как отмечают в СКР, это необходимо для проверки следственным путем всех обстоятельств произошедшего.