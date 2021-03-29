В Вологде двое подростков предстанут перед судом за вандализм. Вечером 23 января они с помощью краски из баллончика написали на здании правительства Вологодской области на улице Герцена, 2 оскорбительные надписи.

«… нанесли на стене указанного здания оскорбительные и нецензурные надписи в отношении президента Российской Федерации, обезобразив внешний вид здания, тем самым осквернив его», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве также отмечают, что за совершение этого преступления двум подросткам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет каждому.

Ранее NewsVo сообщал, что фотографию с надписью на здании правительства прислали в редакцию NewsVo вечером 23 января. На снимке видно, что на фасаде краской написали фразу «Путин — *****».

23 января в Вологде акция в поддержку Навального в гайд-парке на улице Воровского завершилась шествием по улицам города и стычками с бойцами Росгвардии на площади Революции.