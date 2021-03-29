Суд оштрафовал никольчанку, которая спилила на улице ёлку для празднования китайского Нового года

В Никольске суд привлёк 35-летнюю местную жительницу к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества. 10 февраля 2021 года она спилила ёлку в переулке Володарского, причинив, таким образом, ущерб городу. Женщина, рядом с домом которой росло дерево, сообщила об инциденте властям.

«Нарушительница представила заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие. Как следует из ее письменных объяснений, она спилила ель высотой около 1,5 м, которая росла в канаве, так как решила отпраздновать китайский Новый год. По ее словам, из-за болезни она не смогла отметить новогодние праздники раньше», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд назначил обвиняемой наказание в виде штрафа в 300 рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжалован.