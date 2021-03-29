93 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 93 новых случая коронавирусной инфекции, 78 человек выздоровели, трое умерли. Такие данные 29 марта опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 42 532 пациентам. Большая часть из них — 39 631 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом для 896 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что следующим этапом развития пандемии коронавируса станет заражение домашних и сельскохозяйственных животных. Такое заявление сделал Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V».