93 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

29.03.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 93 новых случая коронавирусной инфекции, 78 человек выздоровели, трое умерли. Такие данные 29 марта опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 42 532 пациентам. Большая часть из них — 39 631 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом для 896 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что следующим этапом развития пандемии коронавируса станет заражение домашних и сельскохозяйственных животных. Такое заявление сделал Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V».

Тэги: коронавирус

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