Мэр Вологды Сергей Воропанов принял участие в TikTok челлендже и собрал тысячи просмотров

Мэр Вологды Сергей Воропанов на своей странице в TikTok поучаствовал в челлендже и словил хайп. Он снял клип, где сначала показал себя в обычной жизни, а потом — в кабинете городской администрации.
На видео Сергей Александрович показывает, как катается на мотоцикле, печет блины, занимается боксом, играет с собакой, участвует в поисковой экспедиции, а потом показывает свое рабочее место в администрации города Вологды.
У видео уже больше 20 тысяч просмотров, оно попало в рекомендации социальной сети. «Сначала показать себя, а потом, кем ты работаешь» — тренд последних месяцев в TikTok.
Видео собрало более 600 комментариев. Большая часть из них позитивные. Женская аудитория, в частности, задалась вопросом, женат ли мэр. Но некоторые пользователи негативно отозвались об участии мэра во флешмобе.
«Откуда столько свободного времени у мэров, достаточного даже на раскопки, не пойму?!» — написала msmal.com.
«Норм, но по нищебродски хочется спросить, как народ живет? так же достойно? кружок Электротехник имеется? в городе», — пишет moon_tu
«Типичный чиновник, занимается чем угодно кроме работы», — прокомментировал запись tiktokpavlek.