Мэр Вологды Сергей Воропанов принял участие в TikTok челлендже и собрал тысячи просмотров

Мэр Вологды Сергей Воропанов на своей странице в TikTok поучаствовал в челлендже и словил хайп. Он снял клип, где сначала показал себя в обычной жизни, а потом — в кабинете городской администрации.

На видео Сергей Александрович показывает, как катается на мотоцикле, печет блины, занимается боксом, играет с собакой, участвует в поисковой экспедиции, а потом показывает свое рабочее место в администрации города Вологды.

У видео уже больше 20 тысяч просмотров, оно попало в рекомендации социальной сети. «Сначала показать себя, а потом, кем ты работаешь» — тренд последних месяцев в TikTok.

Видео собрало более 600 комментариев. Большая часть из них позитивные. Женская аудитория, в частности, задалась вопросом, женат ли мэр. Но некоторые пользователи негативно отозвались об участии мэра во флешмобе.