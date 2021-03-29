Мем с котами «Наташ, мы все уронили!» регистрируют как товарный знак

Автор мема с котами Дарья Бородулина «Наташ, мы все уронили!» подала заявку на регистрацию мема в качестве товарного знака на сайте Федерального института промышленной собственности. Об этом сообщает издание Znak.com.

Девушка планирует зарегистрировать товарный знак по семи классам Международной классификации товаров и услуг: канцелярские принадлежности, одежда, спортивные товары, зоотовары а также рекламная и образовательная деятельности.

Дарья Бородулина приняла решении о регистрации товарного знака по совету юриста. Дело в том, что картинку с котами стали часто использовать в коммерческих целях — в сувенирной продукции, в рекламе, одежде. При этом к автору за разрешением предприниматели не обращались.

– Я всегда лояльно относилась к тому, что мемы моего авторства достаточно виральны и широко разлетаются по интернету, – приводит слова Дарьи Znak.com. – Я встречаю их на множестве развлекательных площадок и считаю, что в этом нет ничего криминального, но впервые столкнулась с тем, что продукт моего творчества используется в коммерческих целях, при этом настолько широко. Возможно, я не обратила бы внимания, если это было единожды-дважды, но мем был использован такими крупными компаниями, как МТС, «Альфа-Банк», ЭКСМО, «Вискас» (они, кстати, единственные, кто обращался за официальным согласием на использование, без роялти, согласие я дала) и еще множеством небольших компаний.

Напомним, что мем «Наташа, мы все уронили» впервые появился в паблике «Котизм» в декабре 2019 года. Широкую известность мем получил позже в связи с событиями 2020 года: пандемией, голосованием за поправки в Конституцию и обвалом рубля.