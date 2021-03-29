Роспотребнадзор выявил нарушения в образовательных организациях Вологодской области

29.03.2021 [Общество]

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области сообщило о проведении в 2020 году надзорных мероприятий в 298 образовательных организаций для детей и молодёжи.

– Основные нарушения, выявленные в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий:  неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и содержание объектов; отсутствие контроля со стороны ответственных лиц за соблюдением требований санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании при организации питания. А именно: несоответствие фактического рациона питания детей примерному меню; несоблюдение требований по отбору и хранению суточных проб, использование непромаркированного оборудования и инвентаря на пищеблоке, отсутствие контроля за температурно-влажностным режимом хранения продовольственного сырья. Помимо этого, зафиксировано нарушение графиков проведения генеральных и текущих уборок; отсутствие у работающего персонала сведений о профилактических прививках; несвоевременное прохождение медицинских осмотров работниками организаций, – сообщает сайт областного Роспотребнадзора.

По выявленным нарушениям управление Роспотребнадзора приняло меры административного реагирования.

Особое внимание в ходе проверок уделялось вопросам организации питания детей: соответствию рационов потребностям детей разных возрастов; санитарному состоянию пищеблоков; ведению необходимой документации; наличию документов, подтверждающих качество, безопасность и прослеживаемость пищевых продуктов.

Так, например, на пищеблоках организаций для детей и подростков специалисты Роспотребнадзра исследовали 1514 проб готовых блюд, из них 2,2 % не соответствовали гигиеническим нормативам. 

Помимо этого, в ходе проверок исследовались: питьевая вода; продукты; песок на участках для прогулок в детских садах; физические факторы воздействия на детский организм; проводилась оценка соответствия учебной мебели росто-возрастным особенностям детей. 

– По результатам исследований в целом отмечается положительная динамика с преимущественным уменьшением доли показателей, не соответствующих гигиеническим нормативам, – сообщается в отчёте. – Условия для организации горячего питания учащихся созданы во всех общеобразовательных организациях. Охват горячим питанием составляет 96,9%, из них учащиеся 1-4 классов – 100%, учащиеся 5-11 классов – 94,4%. Все воспитанники дошкольных образовательных организаций так же обеспечены горячим питанием.
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде предлагают изменить официальное название города
В соцсети появились видео огромной очереди в поликлинику «Бодрость» в Вологде
В Вологде снежная глыба с крыши дома упала на коляску с младенцем
В Вологодском районе десятикласснику пришлось уйти из школы из-за участия в митинге в поддержку Навального
Два человека погибли и три спасены из пожара на Пошехонском шоссе в Вологде
«Северсталь» обманули на 7,6 млн рублей при обезвреживании опасных отходов
Житель Череповца Олег Коневин восстанавливает ФОК, который выкупил у властей
В полиции отказались возбуждать дело в отношении перевернувших ВАЗ у стройки детсада в Вологде людей
В Шекснинском районе 56-летний мужчина скончался на рыбалке на Едомском заливе
Три человека погибли в ДТП на трассе под Череповцом

Последние новости

Вожегодец украл деньги из закрытого магазина и вытащил на улицу стоявший внутри платёжный терминал

Мужчина попытался вскрыть устройство топором, но увидел прохожего и сбежал

30
0

В Череповце осудили сообщников мужчины, погибшего при взрыве банкомата

Инцидент произошёл на улице Моченкова ранним утром 8 октября 2019 года. Один из осуждённых получил пять лет колонии общего режима, второй — семь.

146
0

В Вологде проводится проверка по факту травмирования младенца

Десятимесячный мальчик был госпитализирован с травмой головы после падения на кафельный пол

172
0

Более ста миллионов рублей из бюджета Вологодской области тратятся ежегодно на транспортное обслуживание чиновников

На бюджетные деньги, в частности, обслуживают авто правительства региона

264
0

Двум подросткам, написавшим «Путин — *****» на здании правительства области, грозит до трех лет колонии

Их будут судить по статье о вандализме, прокуратура пишет, что здание подростки "осквернили"

533
0

Суд оштрафовал никольчанку, которая спилила на улице ёлку для празднования китайского Нового года

Она пояснила, что не смогла отметить праздники раньше из-за болезни. Сумма штрафа составила 300 рублей.

266
0

Вологодский губернатор заявил, что речь о закрытии детского отделения ЦРБ в Верховажье не идет

«Мы этого не допустим, все замечания должны быть немедленно устранены», — заявил Кувшинников

263
0

93 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

78 человек выздоровели, трое умерли

273
0

Мэр Вологды Сергей Воропанов принял участие в TikTok челлендже и собрал тысячи просмотров

Он снял клип, где сначала показал себя в обычной жизни, а потом - как работает

444
0

В департаменте здравоохранения прокомментировали очереди в поликлинику «Бодрость» в Вологде

«На данный момент в очереди не более 6-7 человек», — прокомментировали в департаменте здравоохранения

1182
0

Жительница Череповецкого района два месяца похищала деньги с карт соседей по коммуналке

У одной из потерпевших она украла паспорт, чтобы та не могла обратиться в банк за выпиской об операциях со счётом

348
0

В Устюженском районе произошел пожар в здании ФАПа

Площадь пожара составила 72 квадратных метра

335
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вожегодец украл деньги из закрытого магазина и вытащил на улицу стоявший внутри платёжный терминал
В Череповце осудили сообщников мужчины, погибшего при взрыве банкомата
В Вологде проводится проверка по факту травмирования младенца
Более ста миллионов рублей из бюджета Вологодской области тратятся ежегодно на транспортное обслуживание чиновников
Роспотребнадзор выявил нарушения в образовательных организациях Вологодской области
Двум подросткам, написавшим «Путин — *****» на здании правительства области, грозит до трех лет колонии
Суд оштрафовал никольчанку, которая спилила на улице ёлку для празднования китайского Нового года
 
25.03.2021 [Общество]

От занятий физкультурой в детсаду до создания городской спортивной федерации: как в Череповце занимаются флорболом

1194
0
29.03.2021 [БлогоVO]

«Вишневый сад» Вологды

59
0
29.03.2021 [Обзор Прессы]

«Привет, Дмитрий из прошлого! Не покупай пиво по акции по 19,90 р. в количестве пяти упаковок»

205
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика