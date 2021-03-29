Роспотребнадзор выявил нарушения в образовательных организациях Вологодской области

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области сообщило о проведении в 2020 году надзорных мероприятий в 298 образовательных организаций для детей и молодёжи.

– Основные нарушения, выявленные в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий: неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и содержание объектов; отсутствие контроля со стороны ответственных лиц за соблюдением требований санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании при организации питания. А именно: несоответствие фактического рациона питания детей примерному меню; несоблюдение требований по отбору и хранению суточных проб, использование непромаркированного оборудования и инвентаря на пищеблоке, отсутствие контроля за температурно-влажностным режимом хранения продовольственного сырья. Помимо этого, зафиксировано нарушение графиков проведения генеральных и текущих уборок; отсутствие у работающего персонала сведений о профилактических прививках; несвоевременное прохождение медицинских осмотров работниками организаций, – сообщает сайт областного Роспотребнадзора.

По выявленным нарушениям управление Роспотребнадзора приняло меры административного реагирования.

Особое внимание в ходе проверок уделялось вопросам организации питания детей: соответствию рационов потребностям детей разных возрастов; санитарному состоянию пищеблоков; ведению необходимой документации; наличию документов, подтверждающих качество, безопасность и прослеживаемость пищевых продуктов.

Так, например, на пищеблоках организаций для детей и подростков специалисты Роспотребнадзра исследовали 1514 проб готовых блюд, из них 2,2 % не соответствовали гигиеническим нормативам.

Помимо этого, в ходе проверок исследовались: питьевая вода; продукты; песок на участках для прогулок в детских садах; физические факторы воздействия на детский организм; проводилась оценка соответствия учебной мебели росто-возрастным особенностям детей.