Алексей Мордашов завладел 100% акций туроператора TUI Russia

28.03.2021 [Экономика]

Контролируемая Алексеем Мордашовым фирма KN-Holding купила у немецкого концерна 10% компании TUI Russia. Сообщение об этом появилось на сайте лондонской биржи. Теперь туристическая компания полностью принадлежит российскому миллиардеру. 

— При этом текущее лицензионное соглашение позволяет структурам Мордашова продолжить использовать бренд TUI. Стоимость компании оценена в 119 $ млн. Таким образом стоимость сделки составила 11,9 $ млн, — пишет TourDom.ru

Как ранее сообщал NewsVo, Мордашов и TUI создали совместное предприятие в 2008 году, изначально в соотношении 51% на 49%. Доля германской компании постепенно размывалась — сначала до 25%, затем до 10%. Интересы российского миллиардера, а в совместном предпритятии (холдинговая структура — Togebi Holdings Limited) сначала представляла его компания Oscrivia Limited, а затем ее заменил «КН-Холдинг».

Семья Мордашовых владеет 24,89% в «большом» TUI и может увеличить свою долю в рамках докапитализации компании, которая, как и вся туристическая отрасль, испытывает финансовые трудности в связи с вводимыми из-за коронавируса ограничениями. 

Тэги: Туризм, Мордашов

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Три человека погибли в ДТП на трассе в Череповецком районе
В «ГАЗели», которая попала в ДТП на трассе в Череповецком районе, везли осужденных
В Вологде снежная глыба с крыши дома упала на коляску с младенцем
В Вологодском районе десятикласснику пришлось уйти из школы из-за участия в митинге в поддержку Навального
Когда в дом приходит беда: как любовь помогла семье из Вологды справиться с болезнью
В Череповце из банкомата похитили 7 млн рублей
Два человека погибли и три спасены из пожара на Пошехонском шоссе в Вологде
В Вологде предлагают изменить официальное название города
Вологодский губернатор поручил установить состояние дороги в месте ДТП с тремя погибшими
«Северсталь» обманули на 7,6 млн рублей при обезвреживании опасных отходов

Последние новости

94 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

96 человек выздоровели, двое умерли

506
0

Вологжанин Дмитрий Поляк стал победителем соревнований по боксу класса «А»

Соревнования проходили в подмосковном городе Балашиха с 23 по 27 марта

497
0

В Вологде предлагают изменить официальное название города

Вместо «муниципальное образование «Город Вологда» предлагается использовать «городской округ Вологда»

2401
0

Осужденный за убийство охранника в Череповце экстрадирован из Болгарии в Россию

В 2005 году он пытался убить женщину-предпринимателя и застрелил прибывшего на место сотрудника охранного агентства

864
0

Работу УК по уборке снега и наледи с крыш домов проверят в Вологде

Об этом заявил начальник административного департамента города Алексей Никитин

632
0

«Вологда-Чеваката» обыграла «Спарта энд К 2» со счетом 77:68

Самой результативной в составе вологодской команды стала Милана Сумец, набравшая 19 очков

542
0

Началось интернет-голосование на приз зрительских симпатий среди актёров Вологды

Доступ к голосованию будет открыт до 19:19 29 марта

483
0

Три человека погибли в ДТП на трассе под Череповцом

ДТП произошло 27 марта: столкнулись "Черри" и грузовой "Мерседес"

1410
0

96 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

94 человека выздоровели, двое умерли

1339
0

Экскурсия и квест пройдут в усадьбе Брянчаниновых 28 марта

Участие по предварительной записи. Возрастных ограничений нет

994
0

Два человека погибли и три спасены из пожара на Пошехонском шоссе в Вологде

Пожар произошел ночью в одной из квартир многоквартирного дома

2507
0

В Череповецком районе пьяный мужчина пришёл в участковый пункт полиции и напал на одного из сотрудников

Инцидент произошёл вечером 23 февраля 2021 года

1137
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Алексей Мордашов завладел 100% акций туроператора TUI Russia
94 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Магический гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля: три знака будут неотразимы
Вологжанин Дмитрий Поляк стал победителем соревнований по боксу класса «А»
В Вологде предлагают изменить официальное название города
Осужденный за убийство охранника в Череповце экстрадирован из Болгарии в Россию
Работу УК по уборке снега и наледи с крыш домов проверят в Вологде
 
25.03.2021 [Общество]

От занятий физкультурой в детсаду до создания городской спортивной федерации: как в Череповце занимаются флорболом

1098
0
27.03.2021 [БлогоVO]

После увиденного возникает вопрос, а если бы в момент падения снега по мосточкам шли люди?

674
0
25.03.2021 [Обзор Прессы]

Статья для неугодных кандидатов

832
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика