Алексей Мордашов завладел 100% акций туроператора TUI Russia

Контролируемая Алексеем Мордашовым фирма KN-Holding купила у немецкого концерна 10% компании TUI Russia. Сообщение об этом появилось на сайте лондонской биржи. Теперь туристическая компания полностью принадлежит российскому миллиардеру.

— При этом текущее лицензионное соглашение позволяет структурам Мордашова продолжить использовать бренд TUI. Стоимость компании оценена в 119 $ млн. Таким образом стоимость сделки составила 11,9 $ млн, — пишет TourDom.ru

Как ранее сообщал NewsVo, Мордашов и TUI создали совместное предприятие в 2008 году, изначально в соотношении 51% на 49%. Доля германской компании постепенно размывалась — сначала до 25%, затем до 10%. Интересы российского миллиардера, а в совместном предпритятии (холдинговая структура — Togebi Holdings Limited) сначала представляла его компания Oscrivia Limited, а затем ее заменил «КН-Холдинг».

Семья Мордашовых владеет 24,89% в «большом» TUI и может увеличить свою долю в рамках докапитализации компании, которая, как и вся туристическая отрасль, испытывает финансовые трудности в связи с вводимыми из-за коронавируса ограничениями.