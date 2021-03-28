Магический гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля: три знака будут неотразимы

Насыщенная эмоциями неделя. Чувства могут буквально зашкаливать. Если скромность украшает, то какая же это скромность. Вот и не скромничайте, а проявите свои таланты во всей красе. Не бойтесь быть яркими, смелыми, напористыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги. Иногда лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях. Политтехнологи называют это грамотным пиаром.

ОВЕН (21.03-20.04)

Вы неотразимы вдвойне: во-первых, в своих собственных глазах, во-вторых — в глазах окружающих, которым передастся ваша сногсшибательная уверенность в себе. Ваше обаяние поможет вам и на работе, и дома, и в общении с людьми.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Сейчас звезды наделяют вас особенным магнетизмом, вы поневоле привлекаете к себе внимание окружающих. Для этого вам не придется что-то особенное говорить или делать — ваше молчание может оказаться не менее интригующим, чем слова. Используйте это в своих интересах.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Быстрый ум Близнецов открыт для новых идей, а сердце — для экстремальных эмоций. Отличное время, чтобы попробовать что-нибудь новенькое и острое. Флирт с незнакомцем? Неожиданное предложение? Экстремальный спорт? Почему бы и нет. Главное — в рамках законности.

РАК (22.06-22.07)

Вас ждет водоворот страстей. Да и то сказать: на дворе весна, а вы с головой погрузились в работу. Эмоциональная перезагрузка пойдет вам на пользу во всех смыслах. В конце концов, работа — это еще не все.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов — вот залог успеха. Сейчас вы, благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости сумеете завести сразу несколько весьма полезных или романтических знакомств, очаровав любого, кого намерены очаровать.

ДЕВА (24.08-22.09)

Сейчас именно тот период, когда вашу кипучую энергию лучше направить в мирное русло. Зачем вам бессмысленные разрушения и жертвы. Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, займитесь общественно полезной деятельностью или совершите пару трудовых подвигов.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Гнев, радость, печаль, равнодушие, благосклонность — любые цвета и оттенки эмоций на этой неделе могут меняться с невиданной быстротой. Постарайтесь сдерживать эмоции, особенно негативные. А вот о романтических чувствах лучше рассказать предмету ваших симпатий.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Вы способны превзойти самого себя во всем, что касается планирования. Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи — план ремонта, или для себя — планы на отпуск, вам в этом не будет равных.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Будьте готовы к повышенному вниманию со стороны окружающих. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере Стрельца многое зависит. Зная об этом, постарайтесь в любой ситуации показать себя с наилучшей стороны.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Вам может представиться весьма заманчивая возможность, связанная с финансами, — если вы от нее откажетесь, потом будете сожалеть. Возможно, новый проект потребует отказаться от старого плана действий или даже пойти на попятную в каком-то вопросе. Если уверены в успехе, стоит рискнуть.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Вы можете ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному. Давно пора хотя бы в чем-то выйти за рамки обыденного. Пусть это будет «всего лишь» прогулка по новой улице, новая книга или новое блюдо в меню — поверьте, оно того стоит.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Вы будете склонны сорить деньгами. Даже если обычно вы осторожно относитесь к тратам, ваша экономность даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Впрочем, почему бы иногда и не поддаться такому беззаботному порыву? Затянуть потуже пояса можно и потом.