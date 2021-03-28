Вологжанин Дмитрий Поляк стал победителем соревнований по боксу класса «А»

Вологжанин Дмитрий Поляк стал победителем XX Всероссийских соревнований по боксу класса "А" на призы заслуженного мастера спота СССР, заслуженного тренера СССР Виктора Агиева.

В финале весовой категории до 81 кг. вологодский боец был сильнее представителя Московской области Данила Карпенко, одержав победу в трехраундовом поединке единогласным решением судей.

Соревнования проходили в подмосковном городе Балашиха с 23 по 27 марта. Вологодскую область представляли боксеры ДЮСШ боевых искусств г. Вологды.