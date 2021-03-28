В Вологде предлагают изменить официальное название города

В Вологде пройдут публичные слушания по вопросу изменения официального названия города. Дату — 20 мая 2021 года — назначили в ходе сессии Гордумы депутаты.

На сайте парламента также опубликован проект решения, согласно которому вместо «муниципальное образование «Город Вологда» во всех документах, в том числе уставе города, предлагается использовать «городской округ Вологда».

— Изменение наименования муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с настоящим решением не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие прежнее наименование муниципального образования, и не прекращает в связи с указанным обстоятельством действие ранее выданных документов и принятых решений, — говорится в документе.

Проект решения будет опубликован в газете «Вологодские новости», а также на сайте Гордумы, чтобы жители могли с ним ознакомиться.