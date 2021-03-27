96 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявили 96 новых случаев коронавирусной инфекции, 94 человека выздоровели, двое умерли. Такие данные 27 марта опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 42 345 пациентам. Большая часть из них — 39 457 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом для 891 человека.

Ранее NewsVo сообщал, что вспышка коронавируса зафиксирована в стационарном отделении для людей пожилого возраста и инвалидов в деревне Мосеево Тотемского района. Среди постояльцев и персонала там выявили более 20 случаев COVID-19.

