Экскурсия и квест пройдут в усадьбе Брянчаниновых 28 марта

Сотрудники усадьбы Брянчаниновых подготовили для посетителей 28 марта два мероприятия: квест «Загадки усадебного дома» и экскурсию «Страницы из истории рода Брянчаниновых».

В рамках квеста «Загадки усадебного дома» участники смогут ознакомиться с экспозициями и выставками, а также разгадать загадки, отражающие архитектурные особенности и детали интерьера усадебного дома.

Начало квеста 28 марта в 11:00 и в 15:00. Возрастных ограничений нет.

В рамках проекта «Страницы из истории рода Брянчаниновых» каждый месяц будет представлен рассказ о представителях рода Брянчаниновых, об их родственных связях и фактах из жизни дворянского рода. Первая встреча посвящена Валерьяну Николаевичу Брянчанинову.

Начало встречи 28 марта в 13:00. Возрастных ограничений нет.

Оба мероприятия будут проводиться для небольших групп посетителей – до 15 человек. Попасть туда можно по предварительной записи по телефонам: 8-921-601-79-17, 8-921-601-79-25.

