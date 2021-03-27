Два человека погибли и три спасены из пожара на Пошехонском шоссе в Вологде

Два человека погибли в пожаре, который произошел ночью в многоквартирном доме по адресу: Вологда, Пошехонское шоссе, 26.
Сообщение о пожаре поступило 27 марта в 03:58. Загоревшаяся квартира была расположена на третьем этаже кирпичного многоквартирного дома переменной этажности – 5 и 9 этажей.
– Площадь пожара 3 квадратных метра, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области. – Сгорел диван. Повреждена внутренняя отделка комнаты и мебель.
Пожарные обнаружили в квартире тела женщины 1932 года рождения и мужчины, возраст которого устанавливается, примерно 55 лет. Ещё трёх человек удалось эвакуировать.
Причина возгорания устанавливается.
В ликвидации пожара были задействованы 6 единиц техники и 19 человек личного состава.