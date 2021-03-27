Взять детей-сирот в свою семью на время каникул могут жители Вологодской области

Ежегодная акция «На каникулы в семью» вновь началась в Вологодской области. В рамках этой акции жители области могут пригласить в гости на время школьных каникул и отпуска детей-сирот.

– Даже кратковременное пребывание ребенка в семье способствует успешному развитию у него необходимых жизненных и социальных навыков: формирование полезных бытовых навыков. Кому-то из ребят особенно везет, и они обретают полноценную семью, – сообщает пресс-служба Департамента социальной защиты населения Вологодской области.

453 ребёнка на сегодня находятся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Вологодской области

– Ведь взять ребёнка в свою семью – очень серьёзный шаг, и не каждый сразу готов принять такое решение. Акция даёт возможность детям и потенциальным родителям познакомиться и лучше узнать друг друга, – говорит начальник Департамента социальной защиты населения области Александр Ершов.

Благодаря акции «На каникулы в семью» на 7% ежегодно снижается количество воспитанников, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, например, в прошлом году более 200 детей провели каникулы в семьях неравнодушных граждан, а 73 ребенка обрели новую семью.

Акция «На каникулы в семью» проводится в Вологодской области ежегодно с 2015 года с марта по октябрь. Подробную информацию можно получить в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Перечень организаций можно найти на сайте Департамента социальной защиты населения области.

