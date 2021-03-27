Выставка живописи и графики Евгения Замотина и Валентина Тчанникова работает в Великом Устюге

Выставка «Забытые имена. Художники-оформители Е.Замотин и В.Тчанников» работает в выставочном зале Великоустюгского музея-заповедника.

В экспозиции представлены живописные полотна и графика двух художников XX века Евгения Замотина и Валентина Тчанникова. Оба они окончили Ярославское художественное училище, оба работали художниками-оформителями на предприятиях: один – в Великом Устюге, другой – в городе Красавино Великоустюгского района.

– На выставке можно увидеть пейзажи и графику Евгения Замотина. На его полотнах густохвойные таинственные чащобы, сказочные светлые березнячки в осеннем золоте листвы, избяная старина северных деревень. На картинах Валентина Тчанникова – мир ушедшего XX столетия. Здесь и монументальные образы, характерные для социалистического реализма – сталевары и кузнецы, а рядом тонкая лирика влюблённого в родную северную природу пейзажиста, – говорится в анонсе мероприятия.

Посетить выставку можно до 3 апреля по адресу: Вологодская область, Великий Устюг, Набережная, 55, со вторника по субботу с 10:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:30 до 14:30.

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