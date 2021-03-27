В Череповецком районе пьяный мужчина пришёл в участковый пункт полиции и напал на одного из сотрудников

В Череповецком районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в применении насилия к полицейскому. По версии следствия, вечером 23 февраля 2021 года пьяный молодой человек пришёл в участковый пункт полиции и устроил конфликт.

«На требование покинуть служебное помещение и идти домой, мужчина нанес одному из полицейских несколько ударов кулаком в лицо, причинив незначительные телесные повреждения», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Следователям предстоит установить все обстоятельства инцидента, в том числе причины агрессивного поведения мужчины. Расследование продолжается.