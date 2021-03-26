Напавшего на полицейского тарногжанина оштрафовали на 40 тысяч рублей

В Тарногском районе суд огласил приговор 21-летгнему местному жителю, признанному виновным в нападении на сотрудника полиции.

Ночью в августе 2020 года в Тарногском Городке пьяный подсудимый увидел, как полицейские остановили автомобиль и проводили административное разбирательство.

«Узнав среди них сотрудника, который ранее привлекал его к административной ответственности, мужчина решил воспрепятствовать его служебной деятельности. Он подбежал и нанес удар рукой в грудь полицейского, а затем при задержании дважды пытался головой ударить потерпевшего. Несмотря на сопротивление, полицейский с коллегами пресекли противоправные действия и доставили обвиняемого в полицию», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Кроме того, как newsVO сообщал ранее, 15 января 2021 года молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения, у отделения полиции сбил того же сотрудника машиной и провёз его на капоте.