Мэр Вологды сообщил, что в городе приступили к «шевелению» сугробов

Со следующей недели в Вологде начнут мыть улицы соляным раствором. Это позволит избежать гололеда, поскольку ночами сохраняется минусовая температура.

— Подрядчик уже приступил к «шевелению» сугробов, чтобы ускорить таяние снега. Ночью делают это техникой, чтобы не мешать автомобилистам, днем на штыковку выходят бригады рабочих. Сегодня работы идут на улицах Герцена, Можайского, Ленинградской, Псковской, Чернышевского, Северной, — сообщает на своей странице в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

С начала сезона, по словам Воропанова, с улиц Вологды вывезли 266 кубометров снега.