В Череповце вахтовик потратил 6000 рублей с найденной на улице банковской карты

В Череповце полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты 44-летней местной жительницы. Она рассказала, что потеряла карту, а позже получила сообщение о списании с неё шести тысяч рублей.

Оперативники установили, что картой расплачивались в разных магазинах города, а, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Алтайского края. Его задержали в городе Белокуриха.

«В ходе допроса мужчина сознался в содеянном и пояснил, что работал на предприятии в Череповце вахтовым методом. Банковскую карту нашел на улице, после чего отправился в магазин и, оплачивая товар на кассе бесконтактным способом, приобрел себе алкогольную продукцию. А когда деньги закончились, сломал банковскую карту и выкинул», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.