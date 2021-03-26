В Вологде осудили болельщика «Локомотива», который избил незнакомца за оскорбление любимой команды

В Вологде суд огласил приговор 23-летнему ранее судимому мужчине, избившему незнакомца. Инцидент произошёл на улице Разина ранним утром 13 апреля 2019 года. Подсудимый был пьян.

«Конфликт между молодыми людьми возник из-за того, что потерпевший К. в состоянии сильного алкогольного опьянения шел по улице и выкрикивал футбольные кричалки и фразы с использованием нецензурной брани, оскорбляющие футбольный клуб „Локомотив“, болельщиком которого оказался подсудимый», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Обвиняемый снял избиение на телефон, который взял у подруги. Позже он пытался удалить видео, но у него не получилось, а кто-то из её знакомых выложил ролик в соцсеть.

С учётом рецидива преступлений, а также того факта, что в июне 2019 года молодого человека осудили за покушение на сбыт наркотиков, суд назначил ему окончательное наказание в виде четырёх лет и одного месяца колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В отношении осуждённого также рассматривается дело о краже, угоне, наезде на пешехода и оставлении места ДТП. Инцидент произошёл в селе Борисово-Судское в Бабаевском районе 28 ноября 2019 года. Потерпевший — 58-летний мужчина, которого сбил обвиняемый — скончался.