В Вологде Орден Красной Звезды воина-афганца отдали под залог коллекционеру

В Вологде у 60-летнего ветерана афганской войны пропал Орден Красной Звезды. С заявлением об этом мужчина обратился полицию. Пенсионер пояснил, что получил орден 8 декабря 1988 года за участие в боевых действиях в Афганистане.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что награду у ветерана без его ведома забрал 26-летний сын.

— Затем, перед помещением в спецприемник УМВД России по г. Вологде за административное правонарушение по ст. 7.27 КоАП РФ (Мелкое хищение), передал орден и свои личные вещи на хранение другу 1994 г. р. Но приятель не смог сохранить орден, так как ему срочно понадобились деньги. Он нашел объявление в газете о скупке старинных вещей и позвонил коллекционеру, договорившись сдать орден в залог за 2 тысячи 500 рублей. Денежные средства потратил на собственные нужды, а орден так и не выкупил, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В итоге в отношении сына ветерана и 52-летнего коллекционера, забравшего медаль, возбуждены уголовные дела.

Орден Красной Звезды в ближайшее время будет изъят и передан законному владельцу.