Две жительницы Вологодской области перевели деньги мошенникам, которые обещали снять с них порчи

26-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников. Она рассказала, что увидела в социальной сети объявление об услугах «слепой ясновидящей». Девушка написала ей о своей проблеме и через некоторое время получила сообщение, в котором ей предложили провести диагностику по фотографии за 1000 рублей. Потерпевшая согласилась, перевела деньги и вскоре ей написали, что на неё наведена порча, которую можно снять, проведя обряд за 4000 рублей. Для окончания обряда «ясновидящей» нужно было сходить на кладбище, чтобы якобы прочувствовать энергетику и закопать фотографию девушки, но за это с вологжанки взяли ещё 5000 рублей.

«Через 10 минут девушке позвонила якобы помощница и сказала, что они с ясновидящей стоят на кладбище и для завершения обряда требуется еще 10000 рублей, которые ей вернут через 15 минут, а также вернуться и уже ранее переведенные 5000 рублей. Вологжанка засомневалась в том, что действительно общается с ясновидящей и ответила, что денежных средств у нее больше нет. В ответ на это якобы помощница сказала, что порча вернется к ней обратно», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Ещё одной потерпевшей от действий мошенников стала 62-летняя жительница Череповца. Она рассказала, что позвонила экстрасенсу по номеру телефона из рекламы, увиденной по телевизору. Ей тоже сказали, что на неё наведена порча. Под предлогами проведения обрядов у потерпевшей выманили 243 000 рублей. 79 тысяч из этой суммы она взяла в долг у знакомой и на 143 тысячи оформила кредит.