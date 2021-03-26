Две ярмарки изделий ручной работы пройдут в Вологде 27 марта

Две ярмарки изделий ручной работы пройдут в Вологде в ближайшую субботу, 27 марта, весенний фестиваль «Ambar Market» и ярмарка «Арт-среда».

Весенний фестиваль «Ambar Market» пройдёт 27 марта с 11:00 до 17:00 в помещении ресторана «Золотой якорь» по адресу: Вологда, Советский проспект, 6.

Здесь будет представлены дизайнерская одежда, керамические изделия, предметы для дома, крафтовая косметика, свечи, гастрономия.

С 11:00 до 14:00 Илья Глинин (DJ Raytoku) устроит funk-вечеринку.

На мероприятии будут работать фотографы Елена Карпенко и Регина Липина.

Вход свободный. (0+)

Ярмарка «Арт-среда» пройдёт 27 марта с 11:00 до 16:00 в Центре ремёсел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.

Здесь можно будет приобрести работы художников декоративно-прикладного искусства, вязаные изделия, салфетки и скатерти, игрушки из фетра, свечи, деревянные изделия с росписью, предметы интерьера.

Также в рамках ярмарки будут работать:

Мастерская женских ремёсел. Мастер народных художественных промыслов Вологодской области Жанна Вересова;

Гончарная мастерская. Мастер-керамист Андрей Копышев;

Салон-мастерская «Авторский стиль». Дизайнер Роман Захаров.

Вход свободный. (0+)

