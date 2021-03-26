Две ярмарки изделий ручной работы пройдут в Вологде 27 марта

Две ярмарки изделий ручной работы пройдут в Вологде в ближайшую субботу, 27 марта, весенний фестиваль «Ambar Market» и ярмарка «Арт-среда».
Весенний фестиваль «Ambar Market» пройдёт 27 марта с 11:00 до 17:00 в помещении ресторана «Золотой якорь» по адресу: Вологда, Советский проспект, 6.
Здесь будет представлены дизайнерская одежда, керамические изделия, предметы для дома, крафтовая косметика, свечи, гастрономия.
С 11:00 до 14:00 Илья Глинин (DJ Raytoku) устроит funk-вечеринку.
На мероприятии будут работать фотографы Елена Карпенко и Регина Липина.
Вход свободный. (0+)
Ярмарка «Арт-среда» пройдёт 27 марта с 11:00 до 16:00 в Центре ремёсел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.
Здесь можно будет приобрести работы художников декоративно-прикладного искусства, вязаные изделия, салфетки и скатерти, игрушки из фетра, свечи, деревянные изделия с росписью, предметы интерьера.
Также в рамках ярмарки будут работать:
- Мастерская женских ремёсел. Мастер народных художественных промыслов Вологодской области Жанна Вересова;
- Гончарная мастерская. Мастер-керамист Андрей Копышев;
- Салон-мастерская «Авторский стиль». Дизайнер Роман Захаров.
Вход свободный. (0+)