Жители Вологодской области стали чаще расплачиваться банковскими картами

314 млн операций с использованием банковских карт совершили в Вологодской области в 2020 году, это на 22,1% больше, чем в 2019. Общая сумма операций составила почти 362 млрд рублей.

— При этом количество операций по снятию наличных с карт снизилось за год на 21,9% — до 19,5 млн транзакций, а количество операций по оплате товаров выросло на 26,9% — до 294,7 млн. — сообщает Отделение по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центобанка.

Растет в регионе и количество выпущенных банковских карт — всего их более 2 млн единиц. Увеличилось и количество карт платежной системы «Мир». За 2020 год их число выросло по сравнению с 2019 годом на 27,1% — до 695,7 тыс. штук. В результате доля этих карт в регионе в общем количестве выросла до 32,4%