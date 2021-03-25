От занятий физкультурой в детсаду до создания городской спортивной федерации: как в Череповце занимаются флорболом

Елена Петряева

Занятия физкультурой в одном из детских садов Череповца переросли в создание городской спортивной федерации, в которой бесплатно занимаются спортом около двух тысяч маленьких череповчан. О том, как инициатива одного маленького НКО при умелом планировании, четкой постановке задач и грантовой поддержке может приносить пользу многим людям - в материале NewsVo.

– Впервые мы с моей коллегой увидели клюшку и мячик для флорбола в 2013 году в одном из детских садов Москвы, – рассказала журналистам Ольга Цветкова, заведующая детским садом №109 города Череповца. – И сразу подумали: «Вот бы нам в детский сад такие!» Ведь Череповец – это хоккейный город. Но не все могут попасть в хоккей. Во-первых, это дорого, во-вторых, льда в городе не так много и график занятий на нём плотно расписан. Дети ездят на тренировки в пять, в шесть часов утра, это тяжело. А флорбол – это очень похожий вид спорта, но без силовых приёмов. Здесь похожие правила, похожее оборудование. При этом нет боязни, что часто болеющий ребёнок простудится на льду. Здесь ребёнок не может травмироваться потому, что он не на коньках и не на льду. Не каждый ребёнок может заниматься хоккеем, а флорбол доступен каждому. Это как хоккей, но в гораздо более комфортных условиях и не так дорого. Играть могут и девочки, и мальчики. Поэтому, когда мы увидели флорбол, то подумали, что это очень перспективный вид спорта. И почему он до сих пор не в Череповце?! Почему наши дети это до сих пор не используют?

Флорбо́л – это командный вид спорта, разновидность хоккея с мячом. Играется в закрытых помещениях на твёрдом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой. Цель игры: забить мяч в ворота соперника.

Флорбол – это разновидность хоккея с мячом. Фото: NewsVO

Возможно, в каком-то другом детском саду педагоги предложили бы родителям приобрести необходимый спортинвентарь за свой счёт, но не в 109-м!

В этом саду с 2008 года уже существовало НКО «Цветы жизни». Ещё до идеи с флорболом родители и педагоги придумывали проекты, составляли заявки на гранты и выигрывали их. Так, например, при грантовой поддержке в 2014 году здесь был построен мини-стадион с внесезонным покрытием и системой дренажа. Сейчас здесь проводятся городской чемпионат по футболу среди детских садов и «Дворовая футбольная лига» для школьников.

В 2016 году этот детский сад выиграл грант на реализацию педагогической технологии Марии Монтессори. Сад не просто закупил оборудование, необходимое для занятий по этой методике, но и стал образовательным центром, в котором проходили обучение и повышали квалификацию педагоги из других учреждений города садов.

Были в этом детском саду и другие проекты, которые реализовывались за счёт грантов. Но вернёмся к идее с флорболом…

Ольга Николаевна Цветкова, заведующая детским садом №109 города Череповца. Фото: NewsVo

Начиная с 2013 года, детсадовское НКО несколько раз подавало грантовые заявки на приобретение спортивного инвентаря для занятий флорболом. Однако несколько фондов один за другим отвечали отказом.

– В 2017 году мы решились подать свой проект «Флорбол в детские сады» на конкурс Фонда президентских грантов. И нашу идею поддержали! – говорит Ольга Цветкова. – Мы получили грант в размере 832 953 рублей и за эти средства за полтора года обучили 58 инструкторов по физической культуре из 32 образовательных учреждений, закупили флорбольное оборудование и экипировку для 10 детских садов. Тогда возможность заниматься флорболом получили более 750 детей. Были созданы 10 дошкольных флобольных команд, разработаны и выпущены методические рекомендации для педагогов.

В мае 2018 года в Череповце прошли первые городские соревнования по флорболу среди дошкольных команд «Кубок Кузнечика».

– Таких результатов удалось добиться благодаря поддержке проекта мэрией города, – говорит Ольга Цветкова. – Управление образования помогло нам выбрать 10 активных детских садов, которые подхватили и стали развивать нашу идею. Потому что очень важно было найти сторонников, которые бы продолжили наши начинания. А для проведения соревнований нас на целую бесплатно пустили в городской ФОК. Оплатить его сами мы бы, конечно, не смогли.

Проект «Флорбол в детские сады» вошёл в Топ-100 лучших проектов Фонда президентских грантов.

Сейчас в Череповце во флорбол играю дети в пятнадцати детских садах. Фото: NewsVo

– Но вот закончился учебный год, закончился проект. Выпускники наших детских садов, которые играли во флорбол, пошли в школы. И тогда к нам стали обращаться их родители: «Вот было бы здорово, если б дети могли продолжать играть во флорбол!» – рассказывает Ольга Цветкова. – И мы с ними были согласны. Важно, чтобы у детей была перспектива в этом виде спорта, который им понравился.

Тогда НКО «Цветы жизни» создало второй проект «Детские сады и школы ждут флорбол». Средства на его реализацию выделили правительство Вологодской области и АО «Апатит».

В рамках второго проекта с мая 2019 по июль 2020 года 47 педагогов прошли обучение, были разработаны буклеты и памятки, прошли новые семинары, тренинги и мастер-классы. Прошли вторые городские соревнования по флорболу «Кубок Кузнечика». Потом пандемия внесла свои корректировки в планы, и педагогам пришлось разводить клюшки и мячики детям на дом и проводить занятия по флорболу онлайн.

Во втором проекте приняли участие 900 человек. Детских садов, принимающих участие в соревнованиях, стало больше – 14, и к проекту присоединились две школы.

К детским садам присоединились и школьные команды по флорболу. Фото: NewsVo

Третий этап развития флорбола в Череповце начался в разгар пандемии. Проект «Создание условий в городе Череповце для проведения соревнований по флорболу среди команд школьного возраста» снова поддержали правительство Вологодской области и АО «Апатит».

На этом этапе удалось приобрести специальные сертифицированные флорбольные борта, которые раньше для проведения соревнований приходилось арендовать у спортсменов из Великого Новгорода.

С августа тренировки по флорболу проводились с детьми на открытом воздухе. В январе 2021 года удалось провести «Зимний фестиваль флорбола». Состязания проходили в закрытой форме, без зрителей. В них приняли участие уже 158 команд из 15 детских садов и 32 команды из двух школ. Всего 1878 флорболистов.

Итогом проекта стало то, что участники НКО «Цветы жизни» и Федерация флорбола Вологодской области создали организацию «Федерация флорбола Череповца».

В этом году флорбольное оборудование закупят ещё 10 школ Череповца. Фото: NewsVo

На этом развитие идеи не остановилось. В январе этого года новый проект «Флорбол из детских садов в школы» победил в конкурсе Фонда президентских грантов и получил на этот раз уже 2 839 300 рублей.

На эти средства планируется закупить флорбольное оборудование уже для 10 школ Череповца. Более 2500 детей смогут заниматься этим видом спорта бесплатно на уроках физкультуры. Самых результативных игроков примут в бесплатные спортивные секции, где с ребятами будут заниматься квалифицированные тренеры.