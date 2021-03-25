Не сразу вмешавшихся в чужую драку вологодских полицейских заподозрили в халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников патрульно-постовой службы из Вытегорского района.

В начале мая в дежурную часть поступил сигнал о драке у магазина на Архангельском тракте в Вытегре.

— Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы начали составлять административный материал на одного из зачинщиков драки. В это время между потерпевшим и нарушителями началась словесная ссора, которая, в дальнейшем переросла в драку, на которую полицейские, предположительно, не сразу среагировали, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

В итоге один из участников конфликта получил травмы. Сейчас в отношении сотрудников полиции назначена служебная проверка. Полицейские отстранены от исполнения своих служебных обязанностей до ее конца.