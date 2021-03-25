«Северсталь» обманули на 7,6 млн рублей при обезвреживании опасных отходов

В Череповце «Северсталь» обманул один из подрядчиков. Металлурги заключили с одной из фирм договор на обезвреживание опасных производственных отходов.

— Компания вывезла с территории ПАО «Северсталь» для обезвреживания более 140 тонн отходов, и получило за услуги 7,6 млн руб. В ходе проверки оказалось, что у подрядчика отсутствовало оборудование для обезвреживания отходов, — пишет в соцсети генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.

Так, для создания видимости выполнения услуг недобросовестным подрядчиком использовался муляж технологической установки.

По словам Виноградова, в отношении представителей компании возбуждено уголовное дело.