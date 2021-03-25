В Вологде задержали наркосбытчика с марихуаной

В Вологде задержали жителя Ярославской области — участника преступной группы — подозреваемого в незаконном хранении и сбыте наркотиков. У него, в его машине и сделанных им тайниках, полицейские нашли больше 20 граммов марихуаны.

«Также в его съёмной квартире в Ярославской области сотрудники полиции обнаружили и изъяли ещё более килограмма растительного наркотического средства и оборудование для его изготовления», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Личности его сообщников устанавливаются.