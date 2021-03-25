Кичменжанин сорвал и растоптал вывеску магазина, разозлившись на продавца

В Кичменгско-Городецком районе суд привлёк 35-летнего местного жителя к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества. 15 февраля 2021 года он сорвал и растоптал вывеску магазина в селе Шонга. Сумма ущерба составила 2000 рублей.

«Из его объяснений следует, что он купил в магазине спиртное и закуски, отправился домой, по дороге у него порвался пакет, поэтому он вернулся в магазин, где ему дали новый и попросили уйти поскорее, так как магазин уже закрывался. Он этим был очень недоволен и при выходе из магазина сорвал вывеску, бросил на землю и растоптал ногами. Вину в содеянном признал, ущерб обязался выплатить полностью, на следующий день после случившегося извинился перед продавцом за свое поведение», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Представитель магазина указал, что ущерб не был возмещён. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в 500 рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.