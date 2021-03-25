В Вологде синоптиков обязали установить охранные зоны возле своих пунктов наблюдения

Прокуратура провела проверку в Вологодском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и обнаружила нарушения действующего законодательства.

Так, согласно закону «О гидрометеорологической службе», для получения достоверной информации вокруг стационарных пунктов наблюдений должны создаваться охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения использования земельных участков. В ходе прокурорской проверки удалось выяснить, что в Вологде есть два стационарных поста наблюдения, на которых проводятся исследования атмосферного воздуха, причем охранная зона не установлена.

— С учетом выявленных нарушений руководителю Учреждения внесено представление об устранении нарушений закона. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры города, — сообщает прокуратура Вологды.