Антимонопольная служба заявила о негативном влиянии покупки активов группы «Везет» компанией «Яндекс.Такси»

Антимонопольная служба считает, что покупка «Яндексом» сервиса заказа такси «Везет» может негативно повлиять на уровень экономической концентрации на рынке такси.

«Яндекс» объявил о покупке агрегатора такси «Везет» в феврале этого года. ФАС запросила у «Яндекса» все документы по сделке для проверки на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. Выяснилось, что балансовая стоимость активов менее 400 млн рублей, а это значит, что нарушения закона нет.