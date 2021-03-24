Количество фирм-однодневок выросло в Череповце

В Череповце растет количество фирм-однодневок, на это обратила внимание налоговая. Подставные лица для регистрации таких структур стали получать огромные штрафы.

— В основном это молодые люди, которым трудно отказаться от легких денег за одно лишь согласие предоставить свой паспорт. Схема простая. Физическому лицу платят вознаграждение за предоставление своего паспорта для регистрации предприятия и за согласие стать его руководителем. Платят примерно 10-15 тысяч рублей. Человек подписывает необходимые бумаги, согласно которым доверенное лицо получает право представлять интересы фирмы в налоговых и иных органах с правом подписи документов. Также на однодневную фирму может быть оформлена кредитная банковская карта, — пишет портал Город Че.

Фирмы-однодневки могут создаваться для ухода от налогов, например, или для получения незаконных налоговых вычетов. Возможны темные криминальные схемы перевода и обналичивания денег.

Отказ руководителя от участия в деятельности предприятия не освобождает его от ответственности. В Череповце к ответственности уже привлечены 11 человек, согласившихся за деньги зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. Также вынесены еще 42 постановления о возбуждении уголовных дел. Лица, добровольно согласившиеся на использование своих персональных данных, являются соучастниками преступления.

Федеральная налоговая служба внедрила в свою работу новые инструменты администрирования и анализа, которые позволяют выявить фирмы-однодневки. К тому же для предупреждения преступных действий все руководители вновь созданных организаций приглашаются в налоговую службу для беседы. Контроль в связи с резким ростом числа фирм-однодневок усилился. В 2021 году число регистраций таких фирм-однодневок уже составило около 300.