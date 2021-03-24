В Череповце в 2020 году дружинники помогли полицейским раскрыть восемь уголовных дел о наркотиках

24.03.2021 [Происшествия]

Дружинники помогли полицейским раскрыть восемь уголовных дел о распространении наркотиков в Череповце в 2020 году. Ещё одно аналогичное дело было раскрыто в 2021 году.

«Как и сотрудники полиции, народная дружина бдительно следит за гражданами, и, подмечая подозрительное или неправомерное поведение со стороны какого-либо горожанина, незамедлительно сообщает об этом сотрудникам органов внутренних дел», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В сообщении также отмечается, что речь идёт о народной дружине ТОС «Олимпийский».

Тэги: дружинники, наркотики

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«У этой страны, по ходу, будущего нет»: фигуранты дела о строительстве виадука на Белозерском шоссе в Вологде выступили с последним словом
Из бюджета Вологодской области потратят почти миллион рублей на капремонт правительственного «Лексуса»
В сети появились фото, как на дороге в Тотемском районе пассажиры толкают автобус
Убийцу женщины и ребенка из Кич-Городецкого района приговорили к пожизненному заключению
Три человека погибли в ДТП на трассе в Череповецком районе
В «ГАЗели», которая попала в ДТП на трассе в Череповецком районе, везли осужденных
Сельхозкооператив из Череповцекого района смог в суде доказать, что не использовал электричество в разрушенном здании
В Череповце из банкомата похитили 7 млн рублей
Когда в дом приходит беда: как любовь помогла семье из Вологды справиться с болезнью
Вологодский губернатор поручил установить состояние дороги в месте ДТП с тремя погибшими

Последние новости

В поселке Чебсара Шекснинского района сгорел трехквартирный жилой дом

Инцидент произошел утром 24 марта

232
0

Количество фирм-однодневок выросло в Череповце

Поэтому за них всерьез взялась налоговая

235
0

Детское отделение Верховажской ЦРБ могут закрыть из-за несоблюдения требований противопожарной безопасности

В департаменте здравоохранения Вологодской области сообщили, что помощь детям из района будет оказываться в полном объеме

293
0

Принадлежащая детям Алексея Мордашова компания незаконно вырубила лес и засыпала грунтом ледовую переправу в Якутии

ООО «Рудник Таборный», входящее в состав компании Nordgold, теперь могут лишить лицензии

361
0

Семейную пару из Харовска осудили за ложный донос об угоне их машины

Автомобиль застрял на дороге и мужчина убедил супругу сообщить о его пропаже, чтобы проще доставить авто до дома

304
0

2,5 тысячи жителей Вологодской области планируют призвать на военную службу в 2021 году

1 апреля стартует весенний призыв

341
0

Прокуратура через суд обязала администрацию Чагоды оборудовать контейнерные площадки

Сейчас места, где стоят баки, не отвечают требованиям законодательства

282
0

Вологжанин ограбил торговый павильон на улице Конева

Угрожая насилием, он заставил продавца отдать ему деньги из кассы и, уходя, взял несколько пачек сигарет

432
0

95 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

84 человека выздоровели, трое умерли

302
0

Нападающий Егор Морозов и защитник Макар Хабаров продолжат свое выступление за хоккейную «Северсталь»

Подготовка к будущему сезону КХЛ в «Северстали» началась уже сейчас

271
0

Суд в Белозерске не увидел вины руководителя городской администрации в изменении облика мемориала павшим воинам

В городской администрации утверждают, что в бетонных блоках рядом со стелой капсул с землей на момент проведения работ не было. В Комитете по охране объектов культурного наследия Вологодской области уверены, что они там находились до 2020 года.

376
0

В Череповце у лежавшего в подъезде мужчины нашли наркотики

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

381
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В поселке Чебсара Шекснинского района сгорел трехквартирный жилой дом
Количество фирм-однодневок выросло в Череповце
В Череповце в 2020 году дружинники помогли полицейским раскрыть восемь уголовных дел о наркотиках
Детское отделение Верховажской ЦРБ могут закрыть из-за несоблюдения требований противопожарной безопасности
Принадлежащая детям Алексея Мордашова компания незаконно вырубила лес и засыпала грунтом ледовую переправу в Якутии
Семейную пару из Харовска осудили за ложный донос об угоне их машины
2,5 тысячи жителей Вологодской области планируют призвать на военную службу в 2021 году
 
22.03.2021 [Общество]

Когда в дом приходит беда: как любовь помогла семье из Вологды справиться с болезнью

1931
0
24.03.2021 [БлогоVO]

Начало весны в России — это всегда про лужи, грязь и снежную кашу

211
0
22.03.2021 [Обзор Прессы]

Как общаться с полицией и не стать жертвой полицейского произвола. Советы юриста Комитета против пыток Альберта Кузнецова

787
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика