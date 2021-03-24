В Череповце в 2020 году дружинники помогли полицейским раскрыть восемь уголовных дел о наркотиках

Дружинники помогли полицейским раскрыть восемь уголовных дел о распространении наркотиков в Череповце в 2020 году. Ещё одно аналогичное дело было раскрыто в 2021 году.

«Как и сотрудники полиции, народная дружина бдительно следит за гражданами, и, подмечая подозрительное или неправомерное поведение со стороны какого-либо горожанина, незамедлительно сообщает об этом сотрудникам органов внутренних дел», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В сообщении также отмечается, что речь идёт о народной дружине ТОС «Олимпийский».