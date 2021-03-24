Вологжанин ограбил торговый павильон на улице Конева

24.03.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении торгового павильона на улице Конева. Представитель торговой точки, заявившая об инциденте, рассказала, что днём в дверь ларька постучал мужчина.

«Продавец, подумав, что приехал поставщик товара, открыла замок. Однако в помещение зашел незнакомец и под угрозой применения насилия заставил женщину проследовать к кассовому аппарату и достать оттуда выручку. Испугавшись за собственную жизнь, продавец достала деньги и сложила в сумку злоумышленника. Уходя, незнакомец прихватил с собой несколько пачек сигарет. Сумма ущерба составила порядка 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

 

На допросе задержанный сказал, что потратил деньги. Часть похищенного изъяли во время обыска.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчина арестован и находится в следственном изоляторе.

Тэги: ограбление, ларьки, уголовное дело

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